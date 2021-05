Jorge Mendes annuncia: "Cristiano Ronaldo non tornerà allo Sporting, i piani per il futuro sono altri" (Di venerdì 14 maggio 2021) Il noto agente portoghese ha fatto il punto della situazione in merito al futuro di Cristiano Ronaldo. Leggi su 90min (Di venerdì 14 maggio 2021) Il noto agente portoghese ha fatto il punto della situazione in merito aldi

Advertising

sportli26181512 : Juve, Mendes spegne i rumors: 'Ronaldo non torna in Portogallo': Lo assicura Jorge Mendes, Cristiano...… - transfers24hr : RT @corradone91: Jorge #Mendes a #Record: '#CristianoRonaldo non tornerà allo #Sporting. È orgoglioso del titolo vinto dal suo vecchio club… - corradone91 : Jorge #Mendes a #Record: '#CristianoRonaldo non tornerà allo #Sporting. È orgoglioso del titolo vinto dal suo vecch… - SimonePerego3 : RT @BianconeriZonIt: ??: “#Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, lo ha dimostrato pubblicamente. Ma al momento, il percors… - BianconeriZonIt : ??: “#Cristiano è orgoglioso del titolo vinto dallo Sporting, lo ha dimostrato pubblicamente. Ma al momento, il perc… -