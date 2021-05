Il reddito di cittadinanza è l’ultima mazzata a ristoranti e bar: «Non troviamo più camerieri» (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono stati tra le categorie più colpite dalla pandemia. Ora che si affaccia all’orizzonte la ripartenza, però di camerieri, baristi, cuochi se ne faticano a trovare: l’allarme viene dai titolari di bar, ristoranti e alberghi, che puntano l’indice principalmente contro il reddito di cittadinanza. «Funge da deterrente occupazionale per i giovani e meno giovani», ha spiegato Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. Ma non c’è solo questo, anche l’incertezza sulle riaperture svolge un ruolo, perché in assenza di punti di riferimento sicuri su quando, come, quanto, in molti preferiscono affidarsi al sussidio o, in alcuni casi, andare all’estero, dove ci sono più punti fermi. Dunque, ancora una volta realtà come ristoranti e alberghi, centrali nell’economia del Paese anche in ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono stati tra le categorie più colpite dalla pandemia. Ora che si affaccia all’orizzonte la ripartenza, però di, baristi, cuochi se ne faticano a trovare: l’allarme viene dai titolari di bar,e alberghi, che puntano l’indice principalmente contro ildi. «Funge da deterrente occupazionale per i giovani e meno giovani», ha spiegato Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento imprese ospitalità. Ma non c’è solo questo, anche l’incertezza sulle riaperture svolge un ruolo, perché in assenza di punti di riferimento sicuri su quando, come, quanto, in molti preferiscono affidarsi al sussidio o, in alcuni casi, andare all’estero, dove ci sono più punti fermi. Dunque, ancora una volta realtà comee alberghi, centrali nell’economia del Paese anche in ...

Advertising

matteorenzi : La nomina di Elisabetta Belloni alla guida del DIS è un'ottima scelta per le Istituzioni italiane. E il fatto che… - davidefaraone : Parisi, l'uomo di Conte all'Anpal, torna in Missisipi. Doveva trovare lavoro ai disoccupati e su 1 milione e 650 mi… - gennaromigliore : Il presidente Anpal Parisi ha fallito ed sarà finalmente rimosso. Non è questione di simpatia, è questione di numer… - Massimo10489625 : @PasRodique ???? TUTTI CON REDDITO DI CITTADINANZA ?? - Alessandrobarix : RT @FmMosca: L’Italia crolla a pezzi ed abbiamo 1.650.000 persone che fruiscono del reddito di cittadinanza sommati a qualche milione di gi… -