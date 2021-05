Famiglia | Bonetti | ' serve coraggio e impegno di tutti per attuare Family act'

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) - "La domanda che la denatalità pone alla politica è: quale società vogliamo per queste generazioni. Certamente dobbiamo saper prevedere, ma alla politica spetta, dopo aver previsto, anche precedere". Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e laElenaintervenendo agli Stati generali per la natalità ed ha aggiunto guardando alla strategia indicata nelAct: "Con chiarezza oggi va detto che siamo impegnati ad attuarla integralmente e che servono ile l'di. Questodi riconoscere, di precedere, di indicare una direzione e di accompagnare lungo la strada, non lasciando indietro nessuno, è il nostro compito. È il compito della politica, ed è il compito di servire la speranza, aprire ...

Un evento che si è svolto a Roma, all'Auditorium della Conciliazione, alla presenza del presidente del Consiglio, Mario Draghi , dei ministri della, Elena, e dell'Istruzione, ...L'assegno unico non ci sarà a luglio. Quelle che da settimane sembravano essere solo voci di corridoio trovano conferme nelle parole del Ministro per le pari opportunità e la, Elena. Troppo poco tempo per portare a compimento, entro luglio 2021, la riforma dei contributi da destinare alla. Si sapeva già, ma il Governo ha voluto provare fino all'...Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “La domanda che la denatalità pone alla politica è: quale società vogliamo per queste generazioni. Certamente dobbiamo saper prevedere, ma alla politica spetta, dopo aver p ...Elena Bonetti ribadisce l'impegno "forte" del governo a "investire in politiche strutturali a sostegno della genitorialità". "Questo è il Family Act, una ...