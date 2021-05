Covid: ecco come cambiano i colori delle Regioni dal 17 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 17 maggio cambieranno nuovamente i colori delle Regioni. Oggi, venerdì 14 maggio, il consueto monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute rivelerà le nuove fasce d’appartenenza di ogni area. Comunque, quella che si sta delineando è un’Italia tutta gialla con tre Regioni con numeri da zona bianca. I colori delle Regioni dal 17 maggio Attualmente tutte le Regioni, ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta che sono in zona arancione, si trovano in fascia gialla, mentre nessuna è in area rossa. In base ai prossimi dati del monitoraggio, Sicilia e Sardegna dovrebbero lasciare la zona arancione per tornare in quella gialla, mentre solo la Valle d’Aosta dovrebbe rimanere ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Da lunedì 17cambieranno nuovamente i. Oggi, venerdì 14, il consueto monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute rivelerà le nuove fasce d’appartenenza di ogni area. Comunque, quella che si sta delineando è un’Italia tutta gialla con trecon numeri da zona bianca. Idal 17Attualmente tutte le, ad eccezione di Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta che sono in zona arancione, si trovano in fascia gialla, mentre nessuna è in area rossa. In base ai prossimi dati del monitoraggio, Sicilia e Sardegna dovrebbero lasciare la zona arancione per tornare in quella gialla, mentre solo la Valle d’Aosta dovrebbe rimanere ...

