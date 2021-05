Cosa ci fa la capa dell’intelligence Usa al confine tra le due Coree?

Leggi su formiche

(Di venerdì 14 maggio 2021) La direttrice della National Intelligence, Avril Haines, ha compiuto un viaggio insolito: due giorni fa è stata altra Corea del Nord e Corea del Sud. Vero che veniva da un incontro tecnico con i capi delle intelligence di Giappone e Corea del Sud (dove si è parlato di cooperare sul Nord); andava a Seul, dove avrebbe poi visto il presidente Moon Jae-in e la direttrice del Consiglio di Sicurezza nazionale per preparare il faccia a faccia alla Casa Bianca con Joe Biden (ma anche per coordinare le policy nei confronti di Kim Jong-un); ma resta che quella visita sulla linea di demarcazione tra le duenon è così comune. La Dni coordina tutte le agenzie di intelligence americane, “spy-master” la chiamano i siti anglofoni, e di solito il suo lavoro non è pubblicizzato. Soprattutto in momenti come questo, con Pyongyang che si è (ri)messa in una ...