Comunali: Letta, ‘recuperare connessione sentimentale a partire da grandi città’ (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Alle amministrative del 2016 io non c’ero, quella sconfitta pesante a Roma, Torino, Napoli è stata l’inizio del nostro scollamento di connessione sentimentale con il Paese che ha portato alla rovinosa sconfitta del 2018”. Lo ha detto Enrico Letta alla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) – “Alle amministrative del 2016 io non c’ero, quella sconfitta pesante a Roma, Torino, Napoli è stata l’inizio del nostro scollamento dicon il Paese che ha portato alla rovinosa sconfitta del 2018”. Lo ha detto Enricoalla Direzione del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

