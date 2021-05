Atalanta, la Champions League è matematica se… tutte le combinazioni (Di venerdì 14 maggio 2021) La situazione dice: Atalanta e Milan a 75 punti, Napoli a 73, Juventus a 72 e Lazio a 67, ma con una partita in meno. È un finale incertissimo (e bellissimo) quello che attende la Serie A perchè se l’Inter è già campione e si può godere le restanti partite senza patemi, ci sono cinque squadre in piena lotta per aggiudicarsi gli altri tre posti che valgono la qualificazione in Champions League. tutte sono già certe della partecipazione a una coppa europea, ma per prestigio e introiti nessuno si vuole accontentare dell’Europa League. L’Atalanta ha tra le mani il proprio destino e per l’aritmetica qualificazione dovrà raccogliere tre punti nelle prossime due sfide con Genoa e Milan: in caso contrario bisognerà guardare agli altri campi, con le inseguitrici però condannate a fare bottino ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 14 maggio 2021) La situazione dice:e Milan a 75 punti, Napoli a 73, Juventus a 72 e Lazio a 67, ma con una partita in meno. È un finale incertissimo (e bellissimo) quello che attende la Serie A perchè se l’Inter è già campione e si può godere le restanti partite senza patemi, ci sono cinque squadre in piena lotta per aggiudicarsi gli altri tre posti che valgono la qualificazione insono già certe della partecipazione a una coppa europea, ma per prestigio e introiti nessuno si vuole accontentare dell’Europa. L’ha tra le mani il proprio destino e per l’aritmetica qualificazione dovrà raccogliere tre punti nelle prossime due sfide con Genoa e Milan: in caso contrario bisognerà guardare agli altri campi, con le inseguitrici però condannate a fare bottino ...

Advertising

ZZiliani : A meno che non mandino sempre #Mazzoleni a fare il #VAR delle partite del Napoli, la situazione è ora ben delineata… - ZZiliani : E adesso buon divertimento soprattutto ad #Atalanta, #Milan, #Napoli e #Lazio: con la #Juventus che incorrerà nei f… - Fiorenz45748992 : RT @Fiorenz45748992: Siamo tutti abituati alle PORCHERIE della JUVENTUS... Per la volata CHAMPIONS di domenica, occasione unica per elimina… - Fiorenz45748992 : Siamo tutti abituati alle PORCHERIE della JUVENTUS... Per la volata CHAMPIONS di domenica, occasione unica per elim… - rlanaro : @gumas75 Cagliari e Atalanta 100% champions, se si continua con la testa delle ultime due, battiamo qualunque squadra. ???? -