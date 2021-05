Allegri il pole position per la panchina azzurra, la proposta allettante di ADL (Di venerdì 14 maggio 2021) L’edizione odierna del quotidiano Il Giornale conferma che l’interesse del Napoli per Allegri non è solo una voce: De Laurentiis ci pensa seriamente. De Laurentiis … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 14 maggio 2021) L’edizione odierna del quotidiano Il Giornale conferma che l’interesse del Napoli pernon è solo una voce: De Laurentiis ci pensa seriamente. De Laurentiis … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Valeninhoo : RT @tuttonapoli: Il Giornale - Allegri in pole per la panchina: ADL gli ha fatto una proposta importante - Cioffo_ : RT @CalcioNapoli24: - tuttonapoli : Il Giornale - Allegri in pole per la panchina: ADL gli ha fatto una proposta importante - CalcioNapoli24 : - Cioffo_ : RT @SiamoPartenopei: IL GIORNALE - Allegri in pole per il Napoli: proposta importante di De Laurentiis -