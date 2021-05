TikTok, Garante avvisa: “Fatto ancora troppo poco per gli under 13” (Di giovedì 13 maggio 2021) Il Garante della Privacy non è soddisFatto delle misure attuate dall’applicazione di ByteDance, TikTok, dopo l’avviso di qualche settimana fa circa la richiesta del blocco degli account dei minorenni non verificati. TikTok e il Garante (Foto Wired)A farlo sapere è stata la stessa Autorità attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore in cui si legge: “Le misure approntate da TikTok a seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati dal Garante per la protezione dei dati personali hanno portato risultati significativi, ma non ancora sufficienti, secondo l’Autorità, considerata la rilevanza degli interessi in gioco”. Quindi il Garante della Privacy prosegue: “Tra il 9 febbraio, inizio del blocco imposto dal Garante, e il ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) Ildella Privacy non è soddisdelle misure attuate dall’applicazione di ByteDance,, dopo l’avviso di qualche settimana fa circa la richiesta del blocco degli account dei minorenni non verificati.e il(Foto Wired)A farlo sapere è stata la stessa Autorità attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore in cui si legge: “Le misure approntate daa seguito dei provvedimenti d’urgenza adottati dalper la protezione dei dati personali hanno portato risultati significativi, ma nonsufficienti, secondo l’Autorità, considerata la rilevanza degli interessi in gioco”. Quindi ildella Privacy prosegue: “Tra il 9 febbraio, inizio del blocco imposto dal, e il ...

