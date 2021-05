Rosalinda Cannavò si lamenta con Andrea Zenga: “Non ne posso più” (Di giovedì 13 maggio 2021) Rosalinda Cannavò stanca delle tante ore in macchina Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato delle zone gialle per fare un mini tour in giro per l’Italia. Infatti, la 28enne messinese e il figlio dell’ex portiere dell’Inter si sono recati prima in Umbria e L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 13 maggio 2021)stanca delle tante ore in macchinaed, la coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 ha approfittato delle zone gialle per fare un mini tour in giro per l’Italia. Infatti, la 28enne messinese e il figlio dell’ex portiere dell’Inter si sono recati prima in Umbria e L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Cosmopolitan_IT : Rosalinda, sai che hai i jeans più cool del Cosmo? @redazioneiene #leiene #RosalindaCannavò @14Adua - EireenViolet : ??ha seguito ancora il suo fidanzato??e trascorso uno splendido weekend nelle Marche.Sorride in foto accanto a Robert… - EireenViolet : ??&??vivono in 2 case separate però,sono spesso insieme e trascorrono il loro tempo libero cucinando,facendosi inutil… - Anna15389342 : Proviamo a scrivere a Guess my age #zengavo ?? @Guessmyageit che ne dite di invitare Rosalinda Cannavo ? Ve ne saremmo grati - Gabbynasciment8 : RT @rachellllkatie_: ROSALINDA CANNAVO -