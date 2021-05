Roma, picchiati in strada al ghetto ebraico per una bandiera palestinese (Di giovedì 13 maggio 2021) Roma, 13 mag – Le tensioni in Medio Oriente tra Israele e Palestina si ripercuotono anche a Roma: un ventenne palestinese e uno siriano sono stati picchiati nel ghetto ebraico perché portavano una bandiera palestinese. ghetto ebraico, l’aggressione Secondo quanto riferisce Roma Today, i due avrebbero chiesto aiuto ai poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico al ghetto di Roma prima della manifestazione di solidarietà per Israele, indetta dalla Comunità Ebraica all’indomani delle tensioni a Gerusalemme. Entrambi i ragazzi si sarebbero presentati con ecchimosi al volto ed in mano una bandiera palestinese. I due, un 20enne ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 13 maggio 2021), 13 mag – Le tensioni in Medio Oriente tra Israele e Palestina si ripercuotono anche a: un ventennee uno siriano sono statinelperché portavano una, l’aggressione Secondo quanto riferisceToday, i due avrebbero chiesto aiuto ai poliziotti impegnati nel servizio di ordine pubblico aldiprima della manifestazione di solidarietà per Israele, indetta dalla Comunità Ebraica all’indomani delle tensioni a Gerusalemme. Entrambi i ragazzi si sarebbero presentati con ecchimosi al volto ed in mano una. I due, un 20enne ...

