Prima Pagina | Giornale di Sicilia | “Vaccini aperti ai quarantenni Juve costretta a inseguire”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 13 maggio 2021) “ai”.Apre così ladell’edizione odierna del “di”. “Prenotazioni da lunedì anche per chi non ha patologie. Da oggi invece tocca ai cinquantenni in buona salute: ma niente AstraZeneca finché non c’è il sì dell’agenzia del farmaco. Draghi cauto: si può ripartire ma per le nozze serve pazienza. Parametri virtuosi. Laverso un giallo stabile. Sì degli esperti: il coprifuoco ora può slittare. ‘Farmacie pronte, da giugno faremo i sieri’. Teatri e cinema: su il sipario ma non per tutti”. E ancora: “Nuovo attacco dei turchi ai peschereccini: basta, così rischiamo la vita”. Infine, in taglio alto: “Nessuna molla fra le grandi:...