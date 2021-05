Giro d’Italia 2021, sorpresa Valter: è in rosa dopo San Giacomo. Bene Ciccone, che tiene Evenepoel e Bernal (Di giovedì 13 maggio 2021) La prima settimana del Giro d’Italia 2021 continua a rivelarsi oltremodo selettiva. L’arrivo in salita di Colle San Giacomo, vetta inedita per la Corsa rosa ad Ascoli Piceno. Per la terza volta in sei tappe arriva la fuga e a trionfare è Gino Mader, che regala alla Bahrain-Victorius una bella rivincita dopo il pesantissimo e sfortunato ritiro di Mikel Landa nella giornata di ieri. Alle spalle dello svizzero però si scatena la lotta tra i big della generale: a correre da padrone è la Ineos di Egan Bernal, che infatti chiude al secondo posto anticipando Daniel Martin, Remco Evenepoel ed un ottimo Giulio Ciccone. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SESTA TAPPA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAGELLE DELLA TAPPA Lo scalatore abruzzese si candida sempre ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021) La prima settimana delcontinua a rivelarsi oltremodo selettiva. L’arrivo in salita di Colle San, vetta inedita per la Corsaad Ascoli Piceno. Per la terza volta in sei tappe arriva la fuga e a trionfare è Gino Mader, che regala alla Bahrain-Victorius una bella rivincitail pesantissimo e sfortunato ritiro di Mikel Landa nella giornata di ieri. Alle spalle dello svizzero però si scatena la lotta tra i big della generale: a correre da padrone è la Ineos di Egan, che infatti chiude al secondo posto anticipando Daniel Martin, Remcoed un ottimo Giulio. L’ORDINE DI ARRIVO DELLA SESTA TAPPA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE LE PAGELLE DELLA TAPPA Lo scalatore abruzzese si candida sempre ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage 6? ?? Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno (San Giacomo) ?? @maedergino ???? ??… - fattoquotidiano : Alessandro De Marchi, la nuova maglia rosa del Giro d’Italia che corre con il braccialetto per Giulio Regeni - giroditalia : ???? Stage 5 of the 2021 Giro d'Italia is underway! Follow the race live: - isNews_it : Arriva il Giro d’Italia a Campobasso: scuole chiuse alle 12 - - UgoBaroni : RT @RaiSport: Attila #Valter nuova #magliarosa. A Gino #Mäder la sesta tappa. Guarda l'ultimo chilometro ?? -