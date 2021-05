Denise Pipitone, “Rapita da due uomini”. Ecco cosa emerge sul caso della piccola (Di giovedì 13 maggio 2021) “Denise Pipitone Rapita da due uomini” le rivelazioni di Battista della Chiave Le rivelazioni dell’uomo sordomuto sono emerse da una nuova analisi del video dell’interrogatorio condotta da alcun esperti incaricati dalla trasmissione Chi l’ha visto?. Secondo gli esperti molte informazioni emerse dall’interrogatorio sarebbero state perse per una errata traduzione da parte dell’interprete della lingua dei segni che non avrebbe bene compreso i gesti dell’uomo. “Denise Pipitone è stata Rapita da due uomini e portata via in moto e poi in barca”, sono le rivelazioni di Battista della Chiave, il testimone sordomuto ascoltato dalla Procura che indaga sulla scomparsa della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 13 maggio 2021) “da due” le rivelazioni di BattistaChiave Le rivelazioni dell’uomo sordomuto sono emerse da una nuova analisi del video dell’interrogatorio condotta da alcun esperti incaricati dalla trasmissione Chi l’ha visto?. Secondo gli esperti molte informazioni emerse dall’interrogatorio sarebbero state perse per una errata traduzione da parte dell’interpretelingua dei segni che non avrebbe bene compreso i gesti dell’uomo. “è statada duee portata via in moto e poi in barca”, sono le rivelazioni di BattistaChiave, il testimone sordomuto ascoltato dalla Procura che indaga sulla scomparsa...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scomparsa Denise Pipitone, accertamenti CC su una 21enne in Calabria #Denise Pipitone - vitaindiretta : #DenisePipitone, al microfono di @LucillaMasucci le parole dell'ex Procuratore Alberto Di Pisa: 'Ecco come andò'.… - repubblica : Caso Denise Pipitone, accertamenti su una ventunenne di Scalea - AScordella : RT @MissingDeniseMp: ?? #MISSING DENISE PIPITONE ! >> NON SMETTEREMO MAI DI RIPETERE, CHI SA PARLI !! Piera Maggio ? #SIAMOTUTTIDENISE !… - juornoit : #Juorno #Denise Nuove rivelazioni sulla sparizione della piccola Pipitone -