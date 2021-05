Concorso straordinario, pubblicate le graduatorie ma 1 posto su 3 resterà vacante (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Il Concorso straordinario dei docenti si rivela un grande flop: mentre sono ancora in corso le prove suppletive emerge con sempre maggiore chiarezza che 1 posto su 3 resterà vacante. Supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 domande e rispetto a 66.115 cattedre), ma 1 su 5 come idoneo (1.475) non entrerà nella graduatoria finale. Peggio sul sostegno, per il quale avrà un ruolo soltanto il 20% dei candidati (276 su 1.327 per 1.600 posti banditi). “Il Concorso straordinario nasceva dalla volontà del legislatore di sanare la questione del precariato”, ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, sottolineando “alla fine diecimila posti non saranno assegnati e questo è assurdo per delle ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 13 maggio 2021) (Teleborsa) – Ildei docenti si rivela un grande flop: mentre sono ancora in corso le prove suppletive emerge con sempre maggiore chiarezza che 1su 3. Supera la prova scritta di febbraio la metà dei partecipanti (7.413 su 15.779 domande e rispetto a 66.115 cattedre), ma 1 su 5 come idoneo (1.475) non entrerà nella graduatoria finale. Peggio sul sostegno, per il quale avrà un ruolo soltanto il 20% dei candidati (276 su 1.327 per 1.600 posti banditi). “Ilnasceva dalla volontà del legislatore di sanare la questione del precariato”, ricorda Marcello Pacifico, Presidente del sindacato Anief, sottolineando “alla fine diecimila posti non saranno assegnati e questo è assurdo per delle ...

