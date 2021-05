Borderlands 3 | True Trials sono dei mini eventi in arrivo a partire da domani – Notizia – PS4Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di giovedì 13 maggio 2021) 2K e Gearbox ci hanno informati che3:, una serie di speciali, saranno disponibili ada.. 2K e Gearbox ci hanno informati che3:, una serie di specialipensati per tutti i cacciatori della cripta, saranno disponibili ada13 maggio 2021. I” creano nuove sfide per i giocatori collaudati, potenziando i boss finali nelle mappe “Proving Grounds”, aumentandone drasticamente i danni e la salute. Coloro che riusciranno a superare una “Trial” ...

Gearbox annuncia una serie di mini eventi per Borderlands 3: dal 13 maggio tornano le True Trials, fino a fine giugno.