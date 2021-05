Barbara D’Urso, foto col presunto fidanzato Francesco Zangrillo: la conduttrice non è più single? (Di giovedì 13 maggio 2021) Barbara D’Urso non sarebbe più single: gli indizi sulla popolare e divisiva conduttrice si sono continuati a sommare, fino ad una foto pubblicata sui rotocalchi che sembra spazzare via ogni dubbio. La D’Urso farebbe coppia con Francesco Zangrillo, che in passato è stato anche collegato ad Elisabetta Gregoraci. Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo: la foto insieme A pubblicare la foto della conduttrice Barbara D’Urso e Francesco Zangrillo è il settimanale Oggi. Tra le pagine ora in edicola, ha infatti dedicato un servizio al presunto scoop su ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 13 maggio 2021)non sarebbe più: gli indizi sulla popolare e divisivasi sono continuati a sommare, fino ad unapubblicata sui rotocalchi che sembra spazzare via ogni dubbio. Lafarebbe coppia con, che in passato è stato anche collegato ad Elisabetta Gregoraci.: lainsieme A pubblicare ladellaè il settimanale Oggi. Tra le pagine ora in edicola, ha infatti dedicato un servizio alscoop su ...

Elaman58 : Perché alla D'Urso non la chiamano Barbara? Alla Venier non la chiamano Mara? Fortuna che mi ha bloccato da tempo… - mttslv : @tudifrudi È forse la sede giusta per dire che la mia famiglia è quella di Barbara D’Urso sono originarie dello ste… - DonnaGlamour : Barbara D’Urso avvistata con il presunto fidanzato: i due a cena con amici - bertoia_paolo : Barbara D'Urso non ne parla... -