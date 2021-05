WhatsApp, cosa succede dal 15 maggio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 15 maggio WhatsApp modificherà le proprie condizioni d’uso, in particolare relative alla privacy. All’inizio dell’anno se ne era discusso a fondo, con tanto di boicottaggi e abbandoni di massa della chat sponsorizzati anche da personaggi molto noti e celebrità. Si registrò, in effetti, un discreto sussulto per piattaforme alternative come Telegram e Signal ritenute più sicure. Dall’8 febbraio, data inizialmente stabilita per l’aggiornamento dei termini d’uso, Menlo Park scalò appunto al 15 maggio: una mossa utile a disinnescare i dubbi sollevati dal Garante della privacy e dagli utenti. E a spiegare meglio a cosa serviranno le modifiche su cui con un avviso pop-up ci ha chiesto il consenso. Accettarle è essenziale per poter continuare a utilizzare la piattaforma. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 15 maggio WhatsApp modificherà le proprie condizioni d’uso, in particolare relative alla privacy. All’inizio dell’anno se ne era discusso a fondo, con tanto di boicottaggi e abbandoni di massa della chat sponsorizzati anche da personaggi molto noti e celebrità. Si registrò, in effetti, un discreto sussulto per piattaforme alternative come Telegram e Signal ritenute più sicure. Dall’8 febbraio, data inizialmente stabilita per l’aggiornamento dei termini d’uso, Menlo Park scalò appunto al 15 maggio: una mossa utile a disinnescare i dubbi sollevati dal Garante della privacy e dagli utenti. E a spiegare meglio a cosa serviranno le modifiche su cui con un avviso pop-up ci ha chiesto il consenso. Accettarle è essenziale per poter continuare a utilizzare la piattaforma.

