Ultime Notizie Roma del 12-05-2021 ore 20:10 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l'informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno emergenza covid della variante indiana si diffonde sempre di più in Europa dopo aver portato nelle Ultime otto settimane un'intensa aumento dei contagi in India a fare il punto è il rapporto del Centro europeo per il controllo delle Ma di questa variante sono stati individuati tre sottotipi di cui due segnalati in Europa le ma confida che i vaccini siano in grado di neutralizzare la e nei test clinici la somministrazione della Seconda dose di Fazer era prevista fino a 42 giorni o Dice Marco Cavaleri dell'emma aggiungendo queste informazioni sono nel bugiardino del vaccino quindi non è una deviazione rispetto alla raccomandazione di superare i 21 giorni estendendo lì a 46 si superasse le 40 regioni Allora sarebbe una deviazione

