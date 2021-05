Udine: al via LEI, rassegna di incontri online con autrici (Di mercoledì 12 maggio 2021) Voluta dall’Assessorato e dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Udine con il patrocinio della Commissione regionale per le Pari Opportunità e Qualità del Lavoro e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, prenderà il via giovedì 13 maggio dalle ore 18 alle 19.30, organizzata dall’Associazione culturale Tina, la rassegna di incontri online con autrici, che saranno trasmessi in diretta sulla pagina FB e il canale YouTube della Commissione Pari Opportunità di Udine oltre che sulla pagina FB dell’Associazione Tina. L’iniziativa si chiama Lei che, oltre ad essere un pronome è, in lingua friulana, l’infinito del verbo “leggere” che, a sua volta, cambiando accentazione, può diventare un aggettivo al femminile. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi nelle due ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Voluta dall’Assessorato e dalla Commissione per le Pari Opportunità del Comune dicon il patrocinio della Commissione regionale per le Pari Opportunità e Qualità del Lavoro e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, prenderà il via giovedì 13 maggio dalle ore 18 alle 19.30, organizzata dall’Associazione culturale Tina, ladicon, che saranno trasmessi in diretta sulla pagina FB e il canale YouTube della Commissione Pari Opportunità dioltre che sulla pagina FB dell’Associazione Tina. L’iniziativa si chiama Lei che, oltre ad essere un pronome è, in lingua friulana, l’infinito del verbo “leggere” che, a sua volta, cambiando accentazione, può diventare un aggettivo al femminile. La manifestazione avrebbe dovuto svolgersi nelle due ...

