Sinisa Mihajlovic scopre che diventerà nonno e si commuove

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Grande gioia per: l’allenatore del Bolognachee si. Il video virale sui social. Ha fatto in pochi minuti il giro della rete il video che mostra la reazione dialla notizia che presto. Virginiaha fatto una sorpresa al papà regalandogli un body con la scritta “Sorpresa, ciao“. In un primo momento l’allenatore del Bologna sembra spiazzato, sembra non aver intuito il messaggio neanche troppo celato, anzi. Realizzato il tutto,sie fatica a trattenere le lacrime....

Advertising

TuttoMercatoWeb : ?? #Mihajlovic diventerà nonno: la reazione alla notizia di Sinisa è virale - Gazzetta_it : VIDEO La figlia di Mihajlovic è incinta: la reazione di nonno Sinisa - SkySport : Sinisa Mihajlovic diventa nonno: il video in cui lo scopre - JackieMilesiF : Sinisa diventa nonno: Virginia Mihajlovic aspetta una bimba - Gianluc21212259 : RT @TuttoMercatoWeb: ?? #Mihajlovic diventerà nonno: la reazione alla notizia di Sinisa è virale -

Ultime Notizie dalla rete : Sinisa Mihajlovic

non sta più nella pelle: finalmente la notizia che tutti stavano aspettando, l'annuncio commuove il web.ha appena scoperto di diventare nonno e la notizia l'ha? L'...Fortissima l'emozione per il celebre allenatore ed ex calciatoreche ha appreso in queste ore di essere sul punto di diventare nonno: la lieta notizia è arrivata via social attraverso un commovente video girato appositamente da sua figlia Virginia,...Una notizia improvvisa ha sconvolto la vita di Sinisa Mihajlovic. L'allenatore ha letteralmente pianto dalla gioia.Virginia Mihajlovic è incinta: la figlia minore del leggendario Sinisa è in dolce attesa, sapete qual è stata la reazione di suo papà?