Ricordate Centovetrine? Ecco i motivi della chiusura | Tutta la verità dopo anni

Leggi su kronic

(Di mercoledì 12 maggio 2021)lasulla fine diche hanno portato alladi una delle Soap opera più popolari d’Italia Il-cast-di-(fonte google)Una delle trasmissioni televisive più longevestoriatelevisione. Amata dal pubblico italiano, andata in onda per quasi 15sulle reti Mediaset. Quando è stata chiusa definitivamente, i fansoap sono rimasti molto delusi, non riuscendo a capire cosa fosse accaduto e il motivo del finale burrascoso. Dei tanti interpreti di, c’è ne sono alcuni che il pubblico ha amato più di altri. Oggi sono delle star di fiction e film famosissimi. Infatti, anche se la sua ...