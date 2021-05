Questo video che mostra un invasione di topi mai vista prima sta scioccando il web. (Di mercoledì 12 maggio 2021) invasione di topi sta scioccando il web. Ecco dove e perché si sta verificando Questo fenomeno a dir poco inquietante! Arriva dall’Australia la notizia a dir poco preoccupante. E’ proprio lì che vi sono alcune zone prese letteralmente d’assalto da invasioni di topi. Sui social, infatti, sono tantissime le testimonianze video che parlano di una vera e propria “mouse plague”, una piaga, ricollegandosi alle punizioni divine di cui si parla sia nel Vecchio Testamento sia nel Corano. Questo evento è sì curioso ma anche preoccupante dal punto di visto scientifico e dalle non trascurabili conseguenze economiche. Ecco spiegati tutti i motivi. Decine di migliaia di agricoltori hanno visto i propri raccolti e terreni devastati dai roditori e sono riusciti ad ottenere ... Leggi su viaggiarealverde (Di mercoledì 12 maggio 2021)distail web. Ecco dove e perché si sta verificandofenomeno a dir poco inquietante! Arriva dall’Australia la notizia a dir poco preoccupante. E’ proprio lì che vi sono alcune zone prese letteralmente d’assalto da invasioni di. Sui social, infatti, sono tantissime le testimonianzeche parlano di una vera e propria “mouse plague”, una piaga, ricollegandosi alle punizioni divine di cui si parla sia nel Vecchio Testamento sia nel Corano.evento è sì curioso ma anche preoccupante dal punto di visto scientifico e dalle non trascurabili conseguenze economiche. Ecco spiegati tutti i motivi. Decine di migliaia di agricoltori hanno visto i propri raccolti e terreni devastati dai roditori e sono riusciti ad ottenere ...

Advertising

redazioneiene : “Ragazzi, ho lasciato Pierpaolo. Ho dovuto”. Ecco tutta la verità dietro questo annuncio di @GiuliaSalemi93 .… - RadiocorriereTv : 'Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio, anche se non c'è più... Bravo papà'… - matteosalvinimi : ??Le sirene, la notte illuminata dai missili dei terroristi islamisti di #Hamas, l'angoscia di essere colpiti, la s… - aryy111 : RT @Tremenoventi: Ed ecco fatto, Israele e Palestina hanno appena finito di vedere questo video ed hanno fatto pace. Hanno fatto due stati… - dounyajb : RT @VaneItaliaViva: @ItaliaViva Mi dispiace ma questo non lo condivido. Nessuna parola di condanna per gli attacchi sproporzionati di Israe… -