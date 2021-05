'Pentiti dei tatuaggi? Eliminateli con il laser' (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rimozione dei tatuaggi con il laser è diventata una pratica diffusa. Amori finiti o ricordi non proprio piacevoli spingono uomini e donne a eliminarli. Tra i Pentiti del tatuaggio ci sono poi ... Leggi su leggo (Di mercoledì 12 maggio 2021) La rimozione deicon ilè diventata una pratica diffusa. Amori finiti o ricordi non proprio piacevoli spingono uomini e donne a eliminarli. Tra idelo ci sono poi ...

Advertising

ZZiliani : La calata di braghe dei 9 club pentiti all’#UEFA è impressionante: oltre a 15 milioni di multa e le scuse accettano… - LuciaLaVita1 : RT @PaolaTacconi: Ho molti amici, a Roma.... e non la pensano come lei. Di italiani pentiti dei propri voti dati ad altri, ce ne sono tanti… - LeggoSono : RT @ardigiorgio: Mentre Santoro per anni costruiva puntate su puntate su un pataccaro erogandolo a eroe e narratore della storia della nazi… - pablo__liberal : RT @ardigiorgio: Mentre Santoro per anni costruiva puntate su puntate su un pataccaro erogandolo a eroe e narratore della storia della nazi… - Rossana44792035 : RT @ardigiorgio: Mentre Santoro per anni costruiva puntate su puntate su un pataccaro erogandolo a eroe e narratore della storia della nazi… -