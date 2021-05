Pagelle Cagliari-Fiorentina 0-0: voti e tabellino Serie A 2020/2021 (Di mercoledì 12 maggio 2021) Le Pagelle e i voti di Cagliari-Fiorentina, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2020/2021. Le due squadre si dividono un punto che impedisce ad entrambe di compiere il definitivo scatto salvezza ma che rappresenta un passo in più verso il traguardo finale per sardi e viola. A fare la partita è il Cagliari con più del 60% del possesso palla, il gioco di rimessa è lasciato ai viola con Vlahovic chiamato a far salire la squadra sfruttando la sua fisicità. Zero tiri in porta per le due formazioni, mai veramente pericolose dalle parti di Cragno e Dragowski (sostituito da Terracciano per infortunio). Cagliari (4-3-1-2): Cragno 6; Zappa 5.5 (1’ st Carboni 6), Godin 6, Ceppitelli 6, Lykogiannis 6 (41’ st Cerri sv); Nandez 6, Marin ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Lee idi, match della trentaseiesima giornata di. Le due squadre si dividono un punto che impedisce ad entrambe di compiere il definitivo scatto salvezza ma che rappresenta un passo in più verso il traguardo finale per sardi e viola. A fare la partita è ilcon più del 60% del possesso palla, il gioco di rimessa è lasciato ai viola con Vlahovic chiamato a far salire la squadra sfruttando la sua fisicità. Zero tiri in porta per le due formazioni, mai veramente pericolose dalle parti di Cragno e Dragowski (sostituito da Terracciano per infortunio).(4-3-1-2): Cragno 6; Zappa 5.5 (1’ st Carboni 6), Godin 6, Ceppitelli 6, Lykogiannis 6 (41’ st Cerri sv); Nandez 6, Marin ...

sportface2016 : Zero a zero e zero tiri in porta. Le pagelle di #CagliariFiorentina - violanews : Le nostre pagelle di #CagliariFiorentina: #Kouamé il peggiore - CalcioWeb : #CagliariFiorentina, le pagelle: pareggio positivo - Queen_Mary_Na : Mie pagelle NON richieste di #NapoliUdinese Meret 6 Di Lorenzo 7 Manolas 5 Rrhamani 6 Hysaj 5.5 Fabian 8.5 Baka… - infoitsport : Cagliari, le pagelle dei quotidiani: promossi Nandez e Cragno, male Ceppitelli -