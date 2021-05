No, gli Uffizi non hanno vietato le foto a blogger e influencer (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riaprono i musei e arrivano nuove polemiche. L’allarme è scattato pochi giorni fa dopo la pubblicazione della notizia, sul Corriere Fiorentino, secondo cui le Gallerie degli Uffizi avrebbero deciso di vietare a blogger, guide e influencer di pubblicare online fotografie e video delle opere esposte. La denuncia della guida Sara Innocenti La denuncia arrivava dalla blogger e guida fiorentina Sara Innocenti (“Inflorencer”, come si fa chiamare dal suo pubblico): “È stata fatta presente la necessità d’ora in poi di pagare un canone mensile per l’utilizzo via social o internet delle immagini delle opere della collezione”, raccontava al Corriere Fiorentino, facendo riferimento a un incontro di gennaio tra il direttore Eike Schmidt e alcuni rappresentanti delle guide turistiche. E aggiungeva: “Se l’uso delle ... Leggi su wired (Di mercoledì 12 maggio 2021) Riaprono i musei e arrivano nuove polemiche. L’allarme è scattato pochi giorni fa dopo la pubblicazione della notizia, sul Corriere Fiorentino, secondo cui le Gallerie degliavrebbero deciso di vietare a, guide edi pubblicare onlinegrafie e video delle opere esposte. La denuncia della guida Sara Innocenti La denuncia arrivava dallae guida fiorentina Sara Innocenti (“Inflorencer”, come si fa chiamare dal suo pubblico): “È stata fatta presente la necessità d’ora in poi di pagare un canone mensile per l’utilizzo via social o internet delle immagini delle opere della collezione”, raccontava al Corriere Fiorentino, facendo riferimento a un incontro di gennaio tra il direttore Eike Schmidt e alcuni rappresentanti delle guide turistiche. E aggiungeva: “Se l’uso delle ...

