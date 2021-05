Mistero a Cosenza, donna trovata morta in casa (Di giovedì 13 maggio 2021) Il cadavere di una donna di 68 anni, Mirella Spadafora, è stato trovato in un appartamento di via Sybaris, a Cosenza. Indagano i carabinieri, privilegiata la pista del malore. Cosenza – La morte di una donna nel capoluogo bruzio è avvolta nel Mistero. La vittima si chiamava Mirella Spadafora e aveva 68 anni. Cosenza, donna morta La donna è stata trovata senza vita nella propria abitazione, sita in via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi. Secondo quanto si apprende l’allarme è stato lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto da alcuni giorni. Arrivati sul posto, non avendo risposta alcuna, hanno allertato i soccorsi. Per accedere nell’appartamento, posto al terzo piano, è stato ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 13 maggio 2021) Il cadavere di unadi 68 anni, Mirella Spadafora, è stato trovato in un appartamento di via Sybaris, a. Indagano i carabinieri, privilegiata la pista del malore.– La morte di unanel capoluogo bruzio è avvolta nel. La vittima si chiamava Mirella Spadafora e aveva 68 anni.Laè statasenza vita nella propria abitazione, sita in via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi. Secondo quanto si apprende l’allarme è stato lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto da alcuni giorni. Arrivati sul posto, non avendo risposta alcuna, hanno allertato i soccorsi. Per accedere nell’appartamento, posto al terzo piano, è stato ...

