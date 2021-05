Checco Zalone vince il David | arriva il Tapiro | l’invito a Laura Pausini

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Striscia la notizia L’attore, cantante e comico pugliese ha battuto la super favorita del 2021 con la canzone Immigrato, brano del film campione di incassi Tolo Tolo Pubblicato su 12 Maggio 2021d’oro adopo la vittoria aidi Donatello 2021. L’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli ha raggiunto l’artista pugliese a Bari, dove è nato e cresciuto e dove vive ancora oggi con la moglie Mariangela Eboli e le figlie Gaia e Greta. Il tg satirico di Antonio Ricci ha deciso di omaggiare– vero nome Luca Medici – con ild’oro perché non si è presentato alla cerimonia di presentazione deidi Donatello 2021 condotta da Carlo Conti. “Non sono andato perché non me l’aspettavo, forse ...

