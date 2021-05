Vaccini, le scorte sono in esaurimento. L’Italia tradita dalle forniture. Pesa sulla campagna lo stop ai contratti AstraZeneca. Ma l’Ue avvisa: validi fino alla consegna dell’ultima dose (Di martedì 11 maggio 2021) Sotto a chi tocca. sono 341.012 le prenotazioni per i Vaccini anti Covid per la fascia d’età 50-59 anni in Lombardia che ha aperto agli over 50. Lo rende noto l’assessorato al Welfare, Letizia Moratti, nell’ultimo aggiornamento. Tra gli over 50 lombardi, 169.851 erano già prenotati in altre categorie, mentre 336.724 sono già vaccinati con almeno una dose. Complessivamente dunque sono 847.587 50-59enni hanno preso appuntamento o sono stati già vaccinati, pari al 53,24 per cento del totale (qui il report nazionale). Tutto fantastico se non fosse che si rischiano rallentamenti ingenti a partire dal prossimo 20 maggio. La causa? Il mancato rinnovo del contratto con AstraZeneca da parte dell’Ue La macchina vaccinale della Lombardia è in grado di garantire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 maggio 2021) Sotto a chi tocca.341.012 le prenotazioni per ianti Covid per la fascia d’età 50-59 anni in Lombardia che ha aperto agli over 50. Lo rende noto l’assessorato al Welfare, Letizia Moratti, nell’ultimo aggiornamento. Tra gli over 50 lombardi, 169.851 erano già prenotati in altre categorie, mentre 336.724già vaccinati con almeno una. Complessivamente dunque847.587 50-59enni hanno preso appuntamento ostati già vaccinati, pari al 53,24 per cento del totale (qui il report nazionale). Tutto fantastico se non fosse che si rischiano rallentamenti ingenti a partire dal prossimo 20 maggio. La causa? Il mancato rinnovo del contratto conda parte delLa macchina vaccinale della Lombardia è in grado di garantire ...

sole24ore : Vaccini, 2 milioni dosi Astrazeneca nei frigoriferi. In Sicilia usata solo la metà delle scorte… - MaxBax33 : RT @LaNotiziaTweet: Vaccini, le scorte sono in esaurimento. L’Italia tradita dalle forniture. Pesa sulla campagna lo stop ai contratti #Ast… - MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Vaccini, le scorte sono in esaurimento. L’Italia tradita dalle forniture. Pesa sulla campagna lo stop ai contratti #Ast… - LaNotiziaTweet : Vaccini, le scorte sono in esaurimento. L’Italia tradita dalle forniture. Pesa sulla campagna lo stop ai contratti… - gabrielepx : @HuffPostItalia 'io aprirei fino a esaurimento delle scorte'. Quindi la valutazione è logistica. Cose da matti, anc… -