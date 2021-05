Scuola in estate, alcuni suggerimenti sull’organizzazione. Scarica modello di rete per partenariato (Di martedì 11 maggio 2021) Quest'estate, bambini e ragazzi delle scuole italiane parteciperanno a un programma di apprendimento estivo voluto dal Governo italiano, molti di essi, però, non hanno genitori interessati a iscriverli. I programmi di apprendimento estivo sono programmi non obbligatori, in genere da quattro a otto settimane, che supportano l'apprendimento accelerato. Sebbene alcuni programmi promuovano risultati come il recupero di potenzialità artistiche o fisico-motorie, spesso hanno lo scopo di mitigare la perdita di apprendimento che molti studenti sperimentano durante l'estate ancor di più in quest’estate la seconda dopo una lunghissima crisi pandemica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Quest', bambini e ragazzi delle scuole italiane parteciperanno a un programma di apprendimento estivo voluto dal Governo italiano, molti di essi, però, non hanno genitori interessati a iscriverli. I programmi di apprendimento estivo sono programmi non obbligatori, in genere da quattro a otto settimane, che supportano l'apprendimento accelerato. Sebbeneprogrammi promuovano risultati come il recupero di potenzialità artistiche o fisico-motorie, spesso hanno lo scopo di mitigare la perdita di apprendimento che molti studenti sperimentano durante l'ancor di più in quest’la seconda dopo una lunghissima crisi pandemica. L'articolo .

