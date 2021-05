‘Planetario’ di Peppe Voltarelli: un disco d’altri tempi, dal profumo esotico (Di martedì 11 maggio 2021) “È una mappa sentimentale di incontri e grandi amicizie raccontate da canzoni senza tempo.” A parlare di Planetario (Squilibri Editori, 2021), il suo quinto album da solista, è il cantautore calabrese Peppe Voltarelli. Un disco prodotto da Sergio Secondiano Sacchi e da Daniele Caldarini per Cose di Amilcare. L’ex cantante de Il Parto delle Nuvole Pesanti fa sua la grande canzone d’autore: da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, con duetti di eccezione come: Joan Manuel Serrat, Adriana Varela, Silvio Rodrìguez e Amancio Prada. “È un coraggioso manifesto di una libertà espressiva – continua Voltarelli – che va oltre confini e frontiere, appartenenze e malintese identità.” Un disco di altri tempi sia per il repertorio scelto che per gli arrangiamenti. Bellissimo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) “È una mappa sentimentale di incontri e grandi amicizie raccontate da canzoni senza tempo.” A parlare di Planetario (Squilibri Editori, 2021), il suo quinto album da solista, è il cantautore calabrese. Unprodotto da Sergio Secondiano Sacchi e da Daniele Caldarini per Cose di Amilcare. L’ex cantante de Il Parto delle Nuvole Pesanti fa sua la grande canzone d’autore: da Jacques Brel a Bob Dylan, da Leo Ferré a Vysotskij, con duetti di eccezione come: Joan Manuel Serrat, Adriana Varela, Silvio Rodrìguez e Amancio Prada. “È un coraggioso manifesto di una libertà espressiva – continua– che va oltre confini e frontiere, appartenenze e malintese identità.” Undi altrisia per il repertorio scelto che per gli arrangiamenti. Bellissimo il ...

