Napoli-Udinese | in gol anche Di Lorenzo | opportunista da corner VIDEO

Leggi su sportface

(Di martedì 11 maggio 2021) Ildel gol di Giovanni Diin. Dagli sviluppi di un, Musso compie un miracolo su uno stacco di testa, ma la difesa si perde completamente il numero 22 che si inserisce e dadeposita in rete per il 4-1 che definitivamente chiude la partita a venticinque minuti dal termine. In alto le immagini della rete del terzino toscano. SportFace.