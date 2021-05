Municipio I: Giornata Fibromialgia, illuminata Fontana delle Tartarughe (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Domani, in occasione della Giornata mondiale della Fibromialgia, il Municipio Roma I Centro aderira’ illuminando, a partire dalle ore 20, la Fontana delle Tartarughe di piazza Mattei per “fare luce” su questa malattia ancora troppo poco conosciuta”. Questa la dichiarazione della Presidente del Municipio Roma I Centro Sabrina Alfonsi. “Ringrazio il Comitato Fibromialgici Uniti- afferma Alfonsi- per avere organizzato questa Giornata di sensibilizzazione in occasione della Giornata mondiale di questa sindrome dolorosa che colpisce, a livello nazionale, oltre 3 milioni di cittadini di cui il 90% donne.” “Un ringraziamento non formale perche’ se e’ vero che tre milioni di persone ne siano affette e’ un numero enorme e’ ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) Roma – “Domani, in occasione dellamondiale della, ilRoma I Centro aderira’ illuminando, a partire dalle ore 20, ladi piazza Mattei per “fare luce” su questa malattia ancora troppo poco conosciuta”. Questa la dichiarazione della Presidente delRoma I Centro Sabrina Alfonsi. “Ringrazio il Comitato Fibromialgici Uniti- afferma Alfonsi- per avere organizzato questadi sensibilizzazione in occasione dellamondiale di questa sindrome dolorosa che colpisce, a livello nazionale, oltre 3 milioni di cittadini di cui il 90% donne.” “Un ringraziamento non formale perche’ se e’ vero che tre milioni di persone ne siano affette e’ un numero enorme e’ ...

Advertising

Villa_Carcina : Mercoledì 12 maggio Giornata mondiale della Fibromialgia Per coinvolgere verso questa malattia e a sostegno di chi… - PaoloX68 : RT @CasalecchioNews: Buona giornata! Cambia il tempo con cielo nuvoloso e piogge moderate???, queste le previsioni #meteo di @ArpaER. Temper… - CasalecchioNews : Buona giornata! Cambia il tempo con cielo nuvoloso e piogge moderate???, queste le previsioni #meteo di @ArpaER. Tem… - Akinato72444362 : RT @Paolo__Ferrara: Siamo anche oggi sul pezzo! Continua la campagna info nelle piazze del municipio e domani spariamo altri colpi per tutt… - gigicoz : RT @Paolo__Ferrara: Siamo anche oggi sul pezzo! Continua la campagna info nelle piazze del municipio e domani spariamo altri colpi per tutt… -