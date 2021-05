Lo spazio in casa e la dipendenza dal proprietario (Di martedì 11 maggio 2021) Per il nostro cane il territorio di appartenenza è importantissimo: va difeso, salvaguardato, protetto a ogni costo. Per questo, è importante sapere come agire e comportarsi nei riguardi del suo istinto di territorialità. Oggi vedremo proprio cosa fare e cosa non fare, per gestire al meglio questa sua innata risorsa e per instaurare con lui una relazione sana ed equilibrata. Cosa si intende esattamente per territorialità? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Sabrina Romani. «Con territorialità di intende l’attitudine del cane di considerare un determinato spazio di esclusiva pertinenza del suo branco. Quando ciò avviene, adotta una serie di azioni istintive atte a preservare l’inviolabilità di quel territorio da parte di estranei. La territorialità, ovviamente, varia anche in base alla razza del cane: ad esempio, un Cane Corso, un Rottweiler, un Pastore Tedesco o un ... Leggi su dilei (Di martedì 11 maggio 2021) Per il nostro cane il territorio di appartenenza è importantissimo: va difeso, salvaguardato, protetto a ogni costo. Per questo, è importante sapere come agire e comportarsi nei riguardi del suo istinto di territorialità. Oggi vedremo proprio cosa fare e cosa non fare, per gestire al meglio questa sua innata risorsa e per instaurare con lui una relazione sana ed equilibrata. Cosa si intende esattamente per territorialità? Lo abbiamo chiesto alla dottoressa Sabrina Romani. «Con territorialità di intende l’attitudine del cane di considerare un determinatodi esclusiva pertinenza del suo branco. Quando ciò avviene, adotta una serie di azioni istintive atte a preservare l’inviolabilità di quel territorio da parte di estranei. La territorialità, ovviamente, varia anche in base alla razza del cane: ad esempio, un Cane Corso, un Rottweiler, un Pastore Tedesco o un ...

