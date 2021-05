La guerra mediatica fra le tv sul caso di Denise Pipitone

Leggi su tpi

(Di martedì 11 maggio 2021) Nella puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 7 maggio 2021 su Rete4 è stato lanciato un “scoop”, ovvero un’intervista esclusiva ad Anna Corona, la donna sospettata di essere coinvolta nella sparizione di, una bambina di cui si sono perse le tracce nella città siciliana di Mazara del Vallo il primo settembre del 2004 mentre giocava davanti casa. Occorre ricordare che la donna – sin dall’inizio indicata dalla madre della bambina, Piera Maggio, come possibile responsabile o corresponsabile del sequestro della figlia per complessi motivi di rapporti familiari – è stata fatta oggetto di indagini nel corso degli anni ma la sua posizione al momento è archiviata. La sua persona è tornata prepotentemente sotto i riflettori. Prima a seguito dell’ipotesi – velocemente sfumata dopo accertamenti biologici – cheuna ...