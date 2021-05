Coprifuoco verso le 23 | modifica dei parametri sui colori delle Regioni Si decide lunedì

(Di martedì 11 maggio 2021) Già dal monitoraggio della prossima settimana potrebbero cambiare iche definiscono i, a partire dall’Rt, ma non c'è ancora l'accordo nella maggioranza su...

Ad introdurre il tema delle riaperture e delsono stati innanzitutto la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini, il collega della Lega Giancarlo Giorgetti e la titolare di ...Condanniamo l'aggressione vile di tre personequalsiasi altra persona italiana o straniera ... anche nelle ore notturne postperché tantissime persone, soprattutto migranti e ...Il Governo Draghi studia le prossime aperture.Al vaglio dell'esecutivo c'è innanzitutto l'alleggerimento dell'attuale coprifuoco.La cabina di regia sta lavorando verso un cambio delle regole per il passaggio di colore delle zone. In attesa il monitoraggio della Lombardia, che rischia la zona arancione. In valutazione l'ipotesi ...