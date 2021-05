Stadio della Roma, ipotesi Mercati Generali (Di lunedì 10 maggio 2021) Il futuro immediato della As Roma continuerà a parlare portoghese con lo special One Josè Mourinho a subentrare a Fonseca, sul campo: quanto all’altro campo, il terreno di gioco, il nodo impianto sportivo per la società dei Friedkin continua a essere un rebus. Stadio della Roma, quando e dove sorgerà? Le ultime, accendo i fari sull’Ostiense: nel mirino gli ex Mercati Generali. In attesa che il Campidoglio chiuda la partita su Tor di Valle si fanno largo altre ipotesi. Uno Stadio che sia “verde, sostenibile ed integrato con il territorio”. I proprietari giallorossi sono stati categorici. Vogliono una struttura green e vicino a un’area già urbanizzata. Il toto Stadio si snocciola tra l’idea dell’ex Gazometro, ma il nome ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 maggio 2021) Il futuro immediatoAscontinuerà a parlare portoghese con lo special One Josè Mourinho a subentrare a Fonseca, sul campo: quanto all’altro campo, il terreno di gioco, il nodo impianto sportivo per la società dei Friedkin continua a essere un rebus., quando e dove sorgerà? Le ultime, accendo i fari sull’Ostiense: nel mirino gli ex. In attesa che il Campidoglio chiuda la partita su Tor di Valle si fanno largo altre. Unoche sia “verde, sostenibile ed integrato con il territorio”. I proprietari giallorossi sono stati categorici. Vogliono una struttura green e vicino a un’area già urbanizzata. Il totosi snocciola tra l’idea dell’ex Gazometro, ma il nome ...

