Nuovi incidenti in Spianata Moschee, 'centinaia di feriti' (Di lunedì 10 maggio 2021) Nuovi incidenti tra manifestanti palestinesi e polizia israeliana sono in corso sulla Spianata delle Moschee a Gerusalemme. Secondo fonti della Mezzaluna Rossa sono centinaia i palestinesi rimasti

