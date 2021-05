Napoli, Belotti nel mirino: folta concorrenza su di lui (Di lunedì 10 maggio 2021) Quando si parla di vecchi pallini di mercato, un tormentone evergreen è sicuramente quello che lega Andrea Belotti ed il Napoli. Il presidente azzurro De Laurentiis infatti non ha mai nascosto la sua forte ammirazione per il centravanti granata, e non è da escludere un ritorno di fiamma nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 10 maggio 2021) Quando si parla di vecchi pallini di mercato, un tormentone evergreen è sicuramente quello che lega Andreaed il. Il presidente azzurro De Laurentiis infatti non ha mai nascosto la sua forte ammirazione per il centravanti granata, e non è da escludere un ritorno di fiamma nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il L'articolo

Advertising

andrea_mila10 : @AndreaBricchi77 Torino ha domenica lo spezia!! piccole quando hanno in mezzo la big nel turno in mezzo lasciano a… - andrea_mila10 : @farted94 Torino ha domenica lo spezia!! piccole quando hanno in mezzo la big nel turno in mezzo lasciano a riposo… - MundoNapoli : Tutto Sport: il Napoli è interessato all’acquisto di Belotti - calciotota_le : ?? Salvezza, Europeo e mercato: c’è anche il #Napoli per il “Gallo” #Belotti . - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Tuttosport – Torino, futuro in bilico per Belotti: 5 club sulle sue tracce, c’è i… -