Israele, sei razzi di Hamas verso Gerusalemme: “Liberate la Spianata delle Moschee”. Scontri tra palestinesi e polizia: oltre 300 feriti (Di lunedì 10 maggio 2021) Le Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di Hamas, ha rivendicato il lancio di razzi verso Gerusalemme. Secondo quanto riportano i media israeliani, in attesa di conferme da parte dell’esercito di Tel Aviv, sei razzi sono stati lanciati verso la Città Santa dove già risuonavano le sirene d’allarme. Non c’è conferma al momento da parte dell’esercito, ma dall’organizzazione fanno sapere che “si è trattato di una risposta all’aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa. Questo è un messaggio che il nemico deve ben comprendere. Se voi continuerete, anche noi proseguiremo. Se vi fermerete, ci fermeremo”. Parole che arrivano allo scadere dell’ultimatum fissato per le 17 italiane con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 maggio 2021) Le Brigate Ezzedin al-Qassam, il braccio armato di, ha rivendicato il lancio di. Secondo quanto riportano i media israeliani, in attesa di conferme da parte dell’esercito di Tel Aviv, seisono stati lanciatila Città Santa dove già risuonavano le sirene d’allarme. Non c’è conferma al momento da parte dell’esercito, ma dall’organizzazione fanno sapere che “si è trattato di una risposta all’aggressione e ai crimini contro la Città Santa e alle prevaricazioni contro il nostro popolo nel rione di Sheikh Jarrah e nella moschea al-Aqsa. Questo è un messaggio che il nemico deve ben comprendere. Se voi continuerete, anche noi proseguiremo. Se vi fermerete, ci fermeremo”. Parole che arrivano allo scadere dell’ultimatum fissato per le 17 italiane con il ...

