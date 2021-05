In Resident Evil Village c' è un po' di ' God of War' | le sessioni mo-cap registrate presso Santa Monica Studio

(Di lunedì 10 maggio 2021) Il nuovo gioco della saga principale diè stato acclamato sia dai fan che dalla critica.è un gioco che è stato approvato assolutamente in ogni aspetto e con il quale Capcom può gettare le basi per i suoi prossimi giochi. Tuttavia, abbiamo scoperto che parte del lavoro è stato fatto in collaborazione con un altro importante. Lededicate alle scene di motion capture sono state effettuate nella sede di, uno degli studi sotto il comando di Sony, che ha sviluppato giochi come God of War, per esempio. Ciò è stato rivelato dopo che è stato mostrato il video dietro le quinte riguardanti una parte delle scene con Lady Dimitrescu, le sue figlie e altri ...

Non c'è misterioso maniero malevolo senza un puzzle per pianoforte: ecco come risolvere il più melodioso enigma di Resident Evil Village.