Gerusalemme | centinaia di feriti e contusi nella Spianata delle Moschee

Advertising

TgLa7 : #Gerusalemme: Mezzaluna Rossa, centinaia feriti e contusi ++ Cinquanta ricoverati in ospedali - fucking__cum : RT @ilmanifesto: SENZA QUARTIERE #ilmanifesto #laprima del 9 maggio Lo sgombero di palestinesi dalle loro case a Gerusalemme est accende… - twMirandolina : RT @GeopoliticalCen: Si registrano manifestazioni con centinaia di Arabi Israeliani a Haifa, Nazareth e nel nord di Israele, mentre le forz… - laregione : Nuovi scontri sulla Spianata delle Moschee, centinaia i feriti - TelevideoRai101 : Scontri Gerusalemme, centinaia i feriti -

Ultime Notizie dalla rete : Gerusalemme centinaia

Altissima tensione tra manifestanti palestinesi e polizia alla porta di Damasco circa 200 dimostranti hanno lanciato sassi contro gli agenti che hanno risposto caricando. Incidenti anche nel quartiere ...9.25 Scontrii feriti Si contano"di feriti"nei nuovi scontri tra palestinesi e poliziotti israeliani sulla Spianata delle Moschee a. Lo riferiscono i soccorritori della ...La ripresa della violenza ha coinciso con il "Jerusalem Day", che segna la conquista di Gerusalemme Est da parte del calendario ebraico. La mattina presto, centinaia, se non migliaia, di palestinesi ...Nuovi scontri a Gerusalemme, decine di feriti nella Spianata delle Moschee. Cronaca - Le tensioni scoppiate per il minacciato sfratto di famiglie palestinesi a Est della città - Condanne e appelli all ...