Di come Prince o David Foster Wallace non ci stanno raccontando l’oggi (Di lunedì 10 maggio 2021) La faccenda dell’assenza e della memoria è complessa, e difficilmente se ne viene a capo. Nel senso che nel momento in cui qualcuno non c’è più, per un taglio, una crisi, un lutto, tendiamo a ancorarci alla memoria, al ricordo, per altro consapevoli solo a tratti, in genere quando succede agli altri e noi dobbiamo star lì a spiegarlo loro, comodi maestri, che la memoria è quasi sempre frutto di una rielaborazioni, fatti e eventi realmente accaduti che diventano altro, cambiano le trame e le sfumature, finendo sempre più per coincidere con quel che ci vogliamo ricordare che con la realtà. Poi, è chiaro, volessimo andare a analizzare cosa in effetti sia la realtà, lo so bene, finiremmo per perderci nei sofismi, il rosso che io vedo è uguale al rosso che vedi tu?, e via discorrendo. Nei fatti quando qualcuno non c’è più, prendiamo in analisi un lutto, esperienza che più meno tutti ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 maggio 2021) La faccenda dell’assenza e della memoria è complessa, e difficilmente se ne viene a capo. Nel senso che nel momento in cui qualcuno non c’è più, per un taglio, una crisi, un lutto, tendiamo a ancorarci alla memoria, al ricordo, per altro consapevoli solo a tratti, in genere quando succede agli altri e noi dobbiamo star lì a spiegarlo loro, comodi maestri, che la memoria è quasi sempre frutto di una rielaborazioni, fatti e eventi realmente accaduti che diventano altro, cambiano le trame e le sfumature, finendo sempre più per coincidere con quel che ci vogliamo ricordare che con la realtà. Poi, è chiaro, volessimo andare a analizzare cosa in effetti sia la realtà, lo so bene, finiremmo per perderci nei sofismi, il rosso che io vedo è uguale al rosso che vedi tu?, e via discorrendo. Nei fatti quando qualcuno non c’è più, prendiamo in analisi un lutto, esperienza che più meno tutti ...

Advertising

okszhazza : RT @KXWALLSSS: ma come fate dire che prince fa schifo ?? sette I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - gxxrryz : RT @KXWALLSSS: ma come fate dire che prince fa schifo ?? sette I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - WallxFneline : RT @KXWALLSSS: ma come fate dire che prince fa schifo ?? sette I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - luanahhx : RT @KXWALLSSS: ma come fate dire che prince fa schifo ?? sette I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - PERFECTXDLIBYH : RT @KXWALLSSS: ma come fate dire che prince fa schifo ?? sette I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards -