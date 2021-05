Covid: Boccia, ‘quando avremo vaccinato i 60enni saranno tolti tutti i limiti’ (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Prima si vaccinano gli over 60, prima si rimuovono tutti i limiti. E’ la posizione più saggia della scienza che coincide con quella del Pd. Quando avremo vaccinato i 60enni i limiti saranno tolti tutti, tranne il distanziamento”. Lo ha detto Francesco Boccia (Pd) a L’aria che tira. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag (Adnkronos) – “Prima si vaccinano gli over 60, prima si rimuovonoi limiti. E’ la posizione più saggia della scienza che coincide con quella del Pd. Quandoi limiti, tranne il distanziamento”. Lo ha detto Francesco(Pd) a L’aria che tira. L'articolo CalcioWeb.

