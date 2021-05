Coprifuoco violato alle Colonne | bottigliate sulla polizia

(Di lunedì 10 maggio 2021) Non ce l'ha fatta la protesta politica, non ci è riuscita la crisi economica, nulla ha potuto la tensione per la mala gestione dell'emergenza sanitaria. Per scatenare la vera rabbia sociale ci voleva ...

Intanto dalla radio arrivavano notizie di altri assembramenti in giro per la città, in particolare in corso Garibaldi, dove allo scoccare delc'erano oltre 1500 persone. Nessun incidente, ...Sia il ferito, e i quattro amici che erano con lui, sia l'albanese sono stati sanzionati per avereil. I carabinieri che indagano sull'accaduto cercano altri tre albanesi. Dal ...Non ce l’ha fatta la protesta politica, non ci è riuscita la crisi economica, nulla ha potuto la tensione per la mala gestione dell’emergenza sanitaria. Per scatenare la ...“Libertà”, urlano le persone in piazza nelle immagini di una diretta social trasmessa dalla pagina dell’Associazioni Fieristi Italiana in occasione di una protesta contro le misure restrittive. Comple ...