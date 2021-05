Chiamami Ancora Amore | video intervista al protagonista Simone Liberati

(Di lunedì 10 maggio 2021) Lanciato da Cuori puri, è stato Zerocalcare al cinema ne La profezia dell'armadillo,è uno degli attori più interessanti e poliedrici della sua generazione.Lo abbiamoto su, fiction in onda il lunedì in prima serata su Rai 1.

... la canzone, che ha superato i 24 milioni di stream, èin Top20 tra i singoli più venduti secondo la classifica FIMI/Gfk ed è uno dei brani sanremesi più suonati dalle radio.PER ...Comincia così la seconda puntata diamore , la mini serie di Rai1 con Greta Scarano , Simone Liberati e Claudia Pandolfi , che racconta la fine del matrimonio di una coppia capace di ...Lanciato da Cuori puri, è stato Zerocalcare al cinema ne La profezia dell'armadillo, Simone Liberati è uno degli attori più interessanti e poliedrici della sua generazione.Lo abbiamo intervistato su C ...Abbiamo partecipato alla conferenza di presentazione di Chiamami ancora amore, la serie di Rai 1 in onda ogni lunedì in prima serata, con protagonisti Greta Scarano e Simone Liberati. È in onda ogni l ...