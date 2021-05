Calcio | Serie A | 6 squalificati per un turno

(Di lunedì 10 maggio 2021) Roma, 10 mag. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alle partite della 35/a giornata, ha6 giocatori, tutti per un: Lucas Leiva e Andreas Pereira (Lazio), Nicolas Nkoulou (Torino), Matteo Ricci (Spezia), Alexis Saelemaekers (Milan), Pasquale Schiattarella (Benevento).

Squalifica a tutto il 25 maggio e ammenda di 10mila euro: è questa la sanzione inflitta dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea nei confronti del direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia.