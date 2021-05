Avanti un altro, accusa choc di Ruggero Freddi: “Non censura solo la Rai” (Di lunedì 10 maggio 2021) Clamorosa accusa di Ruggero Freddi ad Avanti un altro: il suo discorso sulle persone transessuali sarebbe stato censurato dal programma. (screenshot)Il seguitissimo programma di intrattenimento Avanti un altro, in onda su Canale 5, è entrato al centro di una polemica dopo lo sfogo di uno degli ultimi concorrenti, Ruggero Freddi. Durante il suo turno di gioco ha raccontato di essere conosciuto con il nome di Carlo Masi, uno degli attori porno gay più noti nel mondo a luci rosse. Alcuni anni fa, ospite a Pomeriggio Cinque, aveva chiesto in diretta al suo compagno Adam Champ di sposarlo. Freddi si è sempre impegnato per sostenere i diritti Lgbt e proprio in merito a questo ha lanciato al programma ... Leggi su ck12 (Di lunedì 10 maggio 2021) Clamorosadiadun: il suo discorso sulle persone transessuali sarebbe statoto dal programma. (screenshot)Il seguitissimo programma di intrattenimentoun, in onda su Canale 5, è entrato al centro di una polemica dopo lo sfogo di uno degli ultimi concorrenti,. Durante il suo turno di gioco ha raccontato di essere conosciuto con il nome di Carlo Masi, uno degli attori porno gay più noti nel mondo a luci rosse. Alcuni anni fa, ospite a Pomeriggio Cinque, aveva chiesto in diretta al suo compagno Adam Champ di sposarlo.si è sempre impegnato per sostenere i diritti Lgbt e proprio in merito a questo ha lanciato al programma ...

matteosalvinimi : Tornare a visitare e abbracciare genitori e nonni nelle case di riposo, da domani (in assoluta sicurezza) finalment… - RobertoBurioni : Mentre Twitter è affollato di scemenze riguardanti brevetti e proprietà industriale la scienza compie in questi gio… - bordomichele : Il nuovo testo di @AndreaOstellari è un altro trucco per ostacolare l'approvazione del #DDLZan. Non bisogna cadere… - zazoomblog : Paolo Bonolis duro attacco ad “Avanti un altro pure di sera” Alessandro Cecchi Paone dice “Io ci sono stato in tras… - Deborah_Juve : RT @simondritt: Il problema di cacciarlo adesso è che ti servirebbe un allenatore che poi rimane negli anni futuri e programma. Adesso non… -