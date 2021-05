Xiaomi Canalys Top Vendor | conquistato il secondo gradino

(Di domenica 9 maggio 2021)il rapporto diconquista ildel podio della classifica dei topper smartphone. Vediamo insieme i dati statistici, leader mondiale nella tecnologia, nel mese in cui festeggia i suoi primi 3 anni in Italia, celebra un altro importante traguardo: l’azienda riconquista ildel podio nella classifica dei topper smartphone spediti nel primo trimestre del 2021, come confermato dal rapporto(Q1 2021). Con una crescita su base annua del 91% e una quota di mercato pari al 25%,torna ad affermarsi come ilbrand di smartphone nel panorama italiano....

Il produttorecontinua la sua crescita a livello globale, ma in particolare in ambito europeo. Secondo il sito di analisiè salita al secondo posto dei top venditori di smartphone in Europa e anche in Italia nel primo trimestre 2021. Classifica Europa I dati mostrano una crescita annuale dell' 85% , ...I dati raccolti davedono infatti una crescita del 91% perrispetto allo stesso trimestre del 2020, che le ha permesso di raggiungere il 25% di market share. Leonardo Liu, General ...Secondo il rapporto di Canalys, Xiaomi conquista il secondo gradino del podio della classifica dei top vendor per smartphone. Vediamo insieme.Il Redmi Note 10 5G è un telefono potentissimo, con un processore octa-core di ultima generazione, coadiuvato da banchi RAM da 4 GB e da memorie veloci da 64 GB, ulteriormente espandibili mediante mic ...