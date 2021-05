Nessuna sorpresa dal voto di Civico: “O unanimità o primarie” (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Nessuna sorpresa dall’assemblea di Civico22. Il movimento di Angelo Moretti ha scelto, attraverso il voto degli iscritti, la posizione da portare domani all’attenzione della coalizione di centrosinistra: o candidato all’unanimità o primarie. Condizioni che difficilmente troveranno accoglienza al tavolo convocato per le 18. La rottura tra Civico e Centrosinistra, dunque, appare inevitabile. Di seguito la nota stampa diffusa da Civico. “Si è votato dalle ore 13.00 di sabato 8 maggio alle ore 13.00 di domenica 9 maggio: ventiquattro ore esatte per scegliere quale posizione Civico22 dovrà tenere al tavolo della costituenda coalizione “In cammino per il cambiamento”.Questi i tre quesiti sottoposti a ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 9 maggio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento –dall’assemblea di22. Il movimento di Angelo Moretti ha scelto, attraverso ildegli iscritti, la posizione da portare domani all’attenzione della coalizione di centrosinistra: o candidato all’. Condizioni che difficilmente troveranno accoglienza al tavolo convocato per le 18. La rottura trae Centrosinistra, dunque, appare inevitabile. Di seguito la nota stampa diffusa da. “Si è votato dalle ore 13.00 di sabato 8 maggio alle ore 13.00 di domenica 9 maggio: ventiquattro ore esatte per scegliere quale posizione22 dovrà tenere al tavolo della costituenda coalizione “In cammino per il cambiamento”.Questi i tre quesiti sottoposti a ...

